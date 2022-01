[Video] El blooper del Dibu Martínez en pleno partido de la Premier League de Inglaterra

Cargando...

Inglaterra

Este sábado, el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez volvió a dar la nota en el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra. Sin embargo, no fue por sus atajadas sino por un grosero error que terminó en gol del Manchester United. Para tranquilidad del guardián del arco de la Selección Argentina, su equipo no perdió y remontó un 0 a 2 para finalizar igualado 2 a 2.



Bruno Fernandes se encargó de tomar un tiro libre desde la izquierda y remató desde fuera del área. El derechazo no presentaba mayores complicaciones para Martínez, sin embargo picó antes de llegar al arquero y la pelota terminó metiéndose al arco por debajo de sus piernas. Fue el 1 a 0 del encuentro, apenas a los seis minutos de juego.

El propio portugués, capitán del Manchester este sábado, anotó el 2 a 0 en el segundo tiempo. Parecía un panorama complicado para elsin embargo el ingreso del brasileroex Barcelona, fue clave para el resultado final. Asistió a Jacob Ramsey para el descuento y luego convirtió el 2 a 2.



Manchester United vs. Aston Villa: así arrancaron por Premier League

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne; Morgan Sanson, Douglas Luiz, Jacob Ramsey; Emiliano Buendía, Ollie Watkins, Danny Ings.

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Linderlof, Alex Telles; Nemanja Matic, Fred, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Anthony Elanga; Edinson Cavani.