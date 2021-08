VIDEO: Sin palabras y entre lágrimas Messi se despide del Barcelona

Cargando...

España

Un sin fin de sentimientos encontrados fueron los que envolvieron al crack argentino durante su despedida del Barcelona en una rueda de prensa que todos esperaban y a la que La Pulga llegó atrasado, porque las lágrimas no lo dejaban salir. Sin lugar a dudas la tristeza se le notó desde el primer segundo que subió al podio, para hablar por última vez en el auditorio 1899 del Camp Nou.

Cuando pudo articular palabras, expresó que lo que sentía era indescriptible, y confesó que de su parte hizo todo lo que pudo para quedarse en el equipo que aún ama, pero nunca sabrá realmente si el equipo hizo lo mismo por él. Pero aceptó también que esta vez se va del Barcelona, y para siempre, acentuando que inclusive las grandes historias de amor tienen un final, y este final no fue tan feliz, pero la vida continúa y hay que seguir.

Luego de una declaración profunda, nuevamente rompió a llorar. Y es que era inevitable. Sabía que se iba del Barcelona, esta vez para siempre, y el de Messi con los culés, que se alargó durante 20 años, no solo le dio alegría a ellos dos, sino también, a todo el mundo.

El 10 del Barcelona aclaró que después de haber bajado el 50% de su fichaje nunca le pidieron más nada, por lo que los comentarios de que hicieron esto y él se rehusó, son completamente falsos.

Sin embargo La Pulga cree que la deuda que tiene el Club es demasiado grande y aunque quisiera que él se quedara no tiene las posibilidades de mantenerlo, pero las cosas hechas están, la única espinita que le queda, como él dice, es haberse quedado con las ganas de haber ganado otra Champions más con el club.

Cuando le preguntaron, cómo describiría sus sentimientos en este momento, fue sincero y melancólico al descifrarlo.

"Fue un baldazo de agua fría, muy triste, duro. Hasta el día de hoy estamos asimilándolo como podemos. Cuando me vaya de acá me van a caer más las fichas todavía, pero lo importante es que voy a estar arropado de mi familia y que voy a seguir jugando el fútbol. Cuando vuelva a jugar se me pasará un poco todo esto. En cuanto si estoy o no en el equipo, el Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo. Los jugadores pasan. El club siempre es más importante que cualquiera. La gente se va a acostumbrar. Al principio va a ser raro, pero vinieron muy buenos jugadores. Al final todo se acomoda".

A pesar de estas palabras, Lionel Messi confesó que este adiós ha sido el momento más difícil de su vida deportiva, porque en el club vivió sus mejores momentos, creció con los valores del club e intentó manejarme con humildad y respeto siempre, llevando la camiseta del Barcelona bien puesta. Se considera un fiel agradecido por su carrera, por los títulos ganados y también por las derrotas.y tristemente volvió a decir que es el final en el Barcelona y que empieza otra historia.

Sin duda alguna Lionel Messi, La Pulga, El crack argentino, El número 10 del Barca, como lo conocía la gente, se lleva los mejores recuerdos de 18 años en la institución azulgrana, siendo el más importante y significativo para él, el día en el que debutó en el club, el mismo que se dio en el año 2003 en un partido amistoso contra el Oporto, cuando aún tenía edad de juveniles. A la siguiente temporada debutó en un partido oficial de primera división, con 17 años, 3 meses y 22 días, contra el Espanyol.

A continuación les dejamos el video completo de la conferencia de prensa con el último adiós de Lionel Messi al club que aún ama FC Barcelona.