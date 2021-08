¿PSG o City? Cuál será su próximo equipo de Messi

Cargando...

El argentino esperó hasta el final para ver si era posible su continuidad en la Ciudad Condal, pero no ha sido posible. El futuro de Messi pasa ahora por dos equipos que son capaces de asumir su ficha y tienen aspiraciones a ganarlo todo: Manchester City y PSG.

No han podido llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes y Messi no renovará con el Barcelona. El argentino tiene que buscar nuevo equipo y Manchester City y PSG ya le hicieron llegar en el pasado las ofertas para abandonar el club azulgrana. Ahora, ya no tendrán que negociar con el conjunto culé y Messi decidirá dónde quiere jugar.

Guardiola espera a Messi en Manchester

El Manchester City tiene a favor que Pep Guardiola conoce perfectamente a Leo Messi y ya le ha entrenado. El argentino ya estuvo cerca del equipo inglés cuando mandó el burofax el pasado verano para salir del equipo azulgrana.

El City estaba en plena negociación con Harry Kane, pero el adiós de Leo Messi al Barcelona podría hacer que hubiera un cambio de planes en los ‘citizens’ para hacer un hueco al delantero de Rosario.

El campeón de la Premier podría ofrecer a Messi todo lo que quiere el argentino. No habría problemas económicos y podría alargar su carrera en Estados Unidos con la franquicia que tiene en la MLS.

Messi aspiraría a todo desde ya, a ganar la Premier, la Champions y todas las competiciones en las que participa el City.

La Premier es una opción, y la otra es el PSG, y poner rumbo a la ciudad del amor junto a Neymar y Sergio Ramos para ser los máximos favoritos a ganar la Champions. Al Khelaifi siempre ha tentado a Messi para jugar en París y con el adiós al Barcelona se le abre la puerta de par en par para hacer una oferta que pueda satisfacer sus pretensiones.

El PSG sería otro destino que se amoldaría perfectamente a las exigencias deportivas de Leo Messi. El delantero tendría a un argentino como Mauricio Pochettino en el banquillo, y con Neymar, Sergio Ramos, Verratti, Di María, y Mbappé si siguiese un equipo de ensueño. La decisión final será de Leo Messi pero tanto el PSG como el Manchester City intentarán convencer al argentino.

Habría más clubes que podrían asumir su salario como son el Inter de Milán o el Chelsea, pero los equipos que parten con más opciones son el Manchester City y el PSG, por afinidades, proyecto deportivo, exigencias económicas y la posibilidad de volver a ganar la Champions desde la próxima temporada. Ahora, la gran pregunta que se hace todo el mundo solo la podrá resolver él: ¿En qué equipo jugará Leo Messi?