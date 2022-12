Viral respuesta de Agüero tras ser atacado en Twitter, le dijeron "Kun, no ganaste nada"

Argentina

Sergio 'Kun' Agüero, retirado ya hace un año del futbol profesional por un problema cardíaco, festejó el título conseguido por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 como un integrante más del plantel, porque "así se siente" pese a no haber jugado y así reaccionó cuando en las redes sociales le cuestionaron por su actitud.

“Kun, no ganaste nada. Deja de dar vergüenza”, le escribió un usuario de Twitter con dureza y un poco de mala intención aunque en el fondo tenía razón. El Kun, lejos de enojarse o entrar en polémicas respondió: “Jeee, ya sé, pero para mí sí porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos, todo”.

Agüero vivió todo el Mundial en Qatar como un aficionado argentino más, sufriendo y disfrutando cada instancia y cada paso que dio el equipo de Lionel Scaloni. En ese proceso, que duró poco más de un mes y terminó con la gloria eterna, el Kun les regaló a sus seguidores un delirante e inolvidable stream en su canal de Twitch con un Leo Messi distendido como pocas veces se lo vio, junto a Papu Gómez, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Y en la previa de la final ante Francia, participó de los entrenamientos y hasta quedó concentrado en la habitación compartida con su gran amigo y capitán de la Selección, detalla el portal mundodeportivo.com.

Aunque es imposible saber qué lugar hubiera tenido el exdelantero del Manchester City dentro del campo de juego si todavía estuviera en actividad, queda más que claro que fuera sigue siendo igual de importante por su actitud positiva y la energía que contagia.

“Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me lo olvidaré jamás”, agregó Agüero en el mismo posteo resumiendo su sentir tras el logro que a él se le negó en la final de Brasil 2014.