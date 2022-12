"Por eso me prohibieron jugar": 'Kun’ Agüero al enterarse de la muerte de Andrés Balanta

Cargando...

La muerte del colombiano Andrés Balanta, a los 22 años de edad y que jugaba en el equipo argentino Atlético Tucumán equipo al que fue cedido a mediados de este año por el Deportivo Cali. La noticia conmocionó al mundo del fútbol. Y uno de los más golpeados, por haber vivido una experiencia similar, fue el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero.

El exjugador argentino vivió de manera sorpresiva la noticia de la muerte del futbolista cafetero le hizo recordar los problemas que sufrió el mes de octubre del año pasado en Barcelona, cuando su medicó le dijo que podría sufrir un desmayo del cual no “podría volver”, lo que lo obligó a dejar la práctica profesional.

Imagen captura de Instagram de Andrés Balanta

“No me jodas, ¿ahora?, ¿pero de qué?”, fueron las primeras palabras de Agüero tras conocer la noticia.

Recordemos que, el 30 de octubre del año pasado, en un partido entre el Barcelona y el Alavés, Agüero sufrió una arritmia cardíaca. Tras someterse a varias pruebas, el 15 de diciembre anunció su retiro, ya que jugar al fútbol implicaba un riesgo enorme para su vida.

“Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó. Eso es muy difícil”, reveló Agüero.

Cabe notar que, Andrés Balanta, falleció cuando era remitido a un hospital tras descompensarse durante un entrenamiento con el conjunto ‘Decano’.

Qué le pasó a Andrés Balanta, jugador de Atlético Tucumán fallecido

El jugador colombiano, de 22 años, se desvaneció en plena práctica (según trascendió, ocurrió en el inicio, a los cinco minutos). Tras los trabajos con desfibrilador, fue trasladado al nosocomio: los médicos realizaron tareas de reanimación por más de 40 minutos, pero no pudieron evitar su fallecimiento.