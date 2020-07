Xavi Hernández tendría todo arreglado para dirigir al Barca la próxima temporada

Sin duda alguna, Barcelona no está pasando por su mejor momento, la supuesta mala relación entre algunos jugadores "pesados" del Barcelona, con el cuerpo técnico y algunos directivos, han ocasionado un corto circuito muy difícil de remediar, además de que los resultados recientes, en cuanto a lo futbolístico no han sido los esperados, teniendo en cuenta que la liga prácticamente está perdida.

Sin ser esto suficiente, en las últimas horas, medios españoles afirman que la salida de Lionel Messi del club catalán, no sería una decisión descabellada por parte del argentino, quien al parecer no está contento con algunos cambios realizados por parte de la dirigencia. Cabe recordar, que incluso meses atrás, tuvo un entredicho con el secretario técnico del club, Eric Abidal, ex compañero de Messi, mostrando a los medios, que no estaba de acuerdo como se estaban manejando algunas cosas en la interna.

Aunque el panorama no es del todo positivo, al parecer habría una opción para "calmar las aguas", y sería la contratación como director del primer equipo, el ex jugador del Barza, Xavi Hernández, que estaría dispuesto asumir el cargo la próxima temporada, en caso de un posible y casi segura salida del actual entrenador Quique Setién, asi lo confirmó el comunicador Francesc Aguilar de Mundo Deportivo.

Xavi, actual entrenador del Al-Sadd de Qatar, firmaría un contrato por seis millones de euros que comenzaría a tener vigencia al término de la actual campaña.

La intención del club, es que con este nuevo arribo, la supuesta salida de Messi, quede como un mal recuerdo, y renueve su contrato con el club.

Por otra parte, cabe mencionar que el Barcelona, visitará el domingo al Villarreal por la fecha 35 de liga, en la cual ocupa la segunda posición con 70 puntos, 4 por debajo del líder Real Madrid, quien de no perder en las siguientes 2 fechas se coronará campeón.