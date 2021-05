Zidane da pista sobre su salida: "El Real Madrid puede ser mejor equipo sin mi"

Madrid, España

Zinedine Zidane, habló en conferencia de prensa previo al encuentro ante el Villareal este sábado a 12:00. El entrenador francés dio pistas acerca de una posible salida donde afirmó que el equipo puede ser mejor sin el en el banquillo, a pesar no ha querido dar detalles acerca de su futuro. Además, reconoció que los jugadores lo han salvado, con buenas actuaciones sobre el terreno de juego y que está muy agradecido.

"Mis jugadores lo han dado todo de principio a final, con dificultades, con COVID y lesiones. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, soy muy crítico conmigo mismo. Soy un ganador, no me gusta perder. Yo en mi vida doy todo para ganar, esto es el ADN del Real Madrid", añadió.

Sin embargo, Zizou no quiso hablar acerca de su futuro en el club, aunque está "seguro" de que el Real Madrid puede ser mejor equipo sin él: "Lo importante no es lo que voy a hacer yo, es el equipo", dijo. "Tendremos tiempo de hablar de eso. Después de 37 jornadas, ¿piensas que vamos a perder tiempo en pensar en lo que va a pasar el próximo año?", preguntó.

La afición merengue sí que me ha demostrado todo su apoyo: "La gente aquí ha sido muy cariñosa conmigo. He devuelto eso, he dado todo al Real Madrid, es la mejor cosa que me ha pasado en la vida, jugar y estar aquí. Son casi 20 años. Llega cuando la gente te dice algo bueno", confesó.