Zidane no contará con Hazard, pero si podrá contar con Ramos para el partido contra Villarreal

Madrid, España

El técnico del real Madrid Zinedine Zidane reconoció en la rueda de prensa previa del partido ante el Villarreal que algo pasa con Eden Hazard. El francés no podrá contar con el belga para el choque decisivo por LaLiga.

"Algo tiene. Poca cosa, pero no queremos arriesgar. Si no entrena hoy con el equipo es porque le pasa algo. Ya está. Mañana no va a estar", explicó Zidane ante los medios.