Advierten que norma restringe inversiones en el exterior; Gobierno asegura que busca "uniformar" niveles

La Circular 802/2023 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), establece que las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI), y los Fondos de Inversión, pueden tener un "máximo del 5% en inversiones extranjeras" en su cartera. Para el economista Jaime Dunn, se trata de una medida que obliga a estos fondos a "liquidar sus inversiones" con el afán de atraer dólares al país. Por su parte, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, lo negó, y aclaró que la norma data de 2019.

"Los fondos de inversión tendrán que vender sus inversiones en el extranjero de manera obligada, y no por una estrategia de inversión", manifestó Dunn, consultado por Que No Me Pierda.

De acuerdo al criterio del economista, esta norma dejaría “inversiones truncas", o pérdidas millonarias "por ventas anticipadas”, poniendo en ejemplo la venta de una casa, que se proyecta en un periodo de al menos 10 años, y que sin embargo por una disposición legal tendría que adelantar su comercialización.

“Esto confirma la batalla por los dólares en Bolivia. Los dólares son escasos y hay esta pelea por tenerlos", afirmó.

"LA NORMATIVA NO ES NUEVA"

Por su parte, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, aclaró que la norma "no es nueva", y data de 2019. Dijo que en base a esta norma, la ASFI dispuso un plazo para que en 4 años, las empresas uniformen los porcentajes de inversión en el exterior, ya que los Fondos de Inversión previo a 2019, podían tener hasta un 50% de su cartera invertida en el extranjero.

"Se puso un plazo razonable para que estos fondos puedan hacer esos ajustes a sus políticas de inversión. Este plazo es hasta el 31 de enero de la siguiente gestión", señaló Apaza.

Destacó que según datos de la ASFI, hasta el momento, al menos la mitad de los Fondos de Inversión "están adecuados", y un 30% deberán hacer "ajustes a sus portafolio".

Consideró que las "nuevas inversiones" realizadas por los Fondos de Inversión, a partir de 2019, ya cumplían con estos criterios; y que las inversiones realizadas antes de este periodo, "ya tuvieron un periodo de maduración".

Añadió que, en promedio, los Fondos de Inversión abiertos tienen un 15% en el exterior, y el resto en empresas nacionales.