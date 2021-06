Biden presionará a Boris Johnson por Irlanda del Norte, según The Times

Cargando...

LONDRES, 7 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertirá al primer ministro británico, Boris Johnson, que no incumpla los pactos sobre Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit cuando se reúnan por primera vez en la cumbre del G7 esta semana, informó el lunes el diario The Times, que basó su información en fuentes no identificadas.

Preservar la delicada paz en Irlanda del Norte sin permitir que el Reino Unido tenga una puerta trasera a los mercados de la UE a través de la frontera terrestre entre el territorio británico e Irlanda, de 310 millas (500 km), fue uno de los temas más difíciles de las conversaciones de divorcio del Brexit.

El dilema se resolvió, en parte, con el Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit. Pero los unionistas de la provincia dicen que sus cláusulas contravienen el acuerdo de paz de 1998 y Reino Unido ha dicho que el Protocolo es insostenible en su forma actual.

Biden, que está orgulloso de su herencia irlandesa, aprovechará una reunión con Johnson el jueves para expresar explícitamente el apoyo de Estados Unidos al Protocolo. También advertirá de que las perspectivas de un acuerdo comercial de Estados Unidos con el Reino Unido se verán perjudicadas si la situación sigue sin resolverse, según el Times.

Biden también dejará claro a la Unión Europea que espera que deje de ser "burocrática" y adopte un enfoque más flexible para la aplicación del acuerdo, dijo el periódico.

(Reporte de Guy Faulconbridge; edición de Michael Holden; traducido por Tomás Cobos)