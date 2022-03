Bolivia obtiene histórico ingreso de $us 128,3 millones por ventas de GLP

Cargando...

Bolivia

Según datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en 2021, el país obtuvo un histórico ingreso de $us 128,3 millones por las ventas de gas licuado de petróleo (GLP) a los mercados nacional e internacional.

En la separata denominada “Más energías para salir adelante”, esa cartera de Estado indicó que, gracias a las políticas asumidas por el Gobierno nacional para reactivar el sector energético, fue posible reanudar y fortalecer la productividad de las empresas estratégicas del Estado.

“Fruto de ello, Bolivia registró ingresos de $us 128,3 millones por la venta de gas licuado de petróleo en los mercados interno y externo, la mejor cifra desde 2013”, se lee en ese documento institucional.

Citado en ese informe, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, explicó que, con ese resultado, el Gobierno demuestra que tomó las acciones correctas y que trabaja con responsabilidad por el país para salir adelante.

“El esfuerzo que le ponemos cada día desde que recuperamos la democracia está dando sus frutos y estos ingresos económicos con cifras históricas benefician directamente a las familias bolivianas”, afirmó.

En esa línea, detalló que en 2021 se registró la mayor producción de GLP y se llegó a las 395.701 toneladas métricas (TM), lo que supera la producción de 2019 y 2020, cuando fue de 377.436 TM y 345.071 TM, respectivamente.

De las 395.701 TM vendidas hasta noviembre de la pasada gestión, 122.825,14 TM se destinaron al mercado de exportación, de las cuales más del 50% se comercializó en Paraguay y el resto se destinó a los mercados de Perú y Brasil.

Bolivia inició con la exportación de GLP en 2013. Ese año, obtuvo ingresos de $us 4,8 millones; luego, $us 26,6 en 2014; $us 16,1 millones, en 2015; $us 40 millones, en 2016; $us 53,4 millones, en 2017; $us 52,8 millones, en 2018; $us 39,6 millones, en 2019 y $us 29,1 millones, en 2020, de acuerdo con datos de dicha separata.