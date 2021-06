El acuerdo del Brexit corre el riesgo de socavar la paz en Irlanda del Norte, según el británico Frost

Cargando...

Por Guy Faulconbridge

LONDRES, 16 jun (Reuters) - El principal negociador del Brexit dijo el miércoles que el histórico acuerdo de paz irlandés de 1998, auspiciado por Estados Unidos, está en riesgo por la aplicación del acuerdo de divorcio del Brexit en la provincia británica de Irlanda del Norte.

Estados Unidos ha expresado su preocupación por el hecho de que una disputa entre Londres y Bruselas sobre la aplicación del tratado del Brexit de 2020 pueda socavar el acuerdo de Viernes Santo, que puso fin de forma efectiva a tres décadas de violencia.

Después de que el Reino Unido saliera de la órbita del bloque el 1 de enero, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha retrasado unilateralmente la aplicación de algunas disposiciones del Protocolo sobre Irlanda del Norte del acuerdo y su principal negociador ha dicho que el protocolo es insostenible.

Cargando...

"Es superimportante que tengamos en cuenta el propósito de la naturaleza del protocolo, que es apoyar el acuerdo de Viernes Santo de Belfast y no socavarlo, un riesgo actual", dijo a los diputados el ministro para el Brexit, Frost.

El acuerdo de paz de 1998 puso fin en gran medida a los "Problemas", tres décadas de conflicto entre los militantes nacionalistas católicos irlandeses y los paramilitares protestantes probritánicos o "lealistas", en los que murieron 3.600 personas.

Johnson ha dicho que podría activar medidas de emergencia en el protocolo de Irlanda del Norte después de que su aplicación interrumpiera el comercio entre Reino Unido y su provincia.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores irlandés respondió que los acuerdos comerciales de la provincia no son una amenaza para la integridad territorial del Reino Unido, sino simplemente un medio de gestionar las perturbaciones derivadas de su salida de la UE.

Cargando...

"No sé cuántas veces hay que decir esto para que se acepte como cierto. El Protocolo de Irlanda del Norte es un acuerdo comercial técnico para gestionar la perturbación del Brexit para la isla de Irlanda en la mayor medida posible", dijo Simon Coveney en Twitter.

EL TIEMPO SE ACABA

El protocolo pretende mantener a la provincia, fronteriza con Irlanda, miembro de la UE, tanto en el territorio aduanero del Reino Unido como en el mercado único de la UE.

La UE quiere proteger su mercado único, pero una frontera efectiva en el Mar de Irlanda creada por el protocolo separa a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido, lo que enfurece a los unionistas protestantes.

Frost dijo que Londres quería soluciones consensuadas que permitieran el funcionamiento del Protocolo sin socavar el consentimiento de ninguna de las dos amplias comunidades de Irlanda del Norte.

"Si no podemos hacerlo -y de momento no estamos avanzando mucho en ello-, si no podemos hacerlo, entonces todas las opciones están sobre la mesa para lo que hagamos a continuación", dijo Frost. "Preferiríamos encontrar soluciones acordadas"

A la pregunta de si el Reino Unido invocaría el artículo 16 del Protocolo de Irlanda del Norte para forzar un replanteamiento, Frost dijo: "Estamos muy preocupados por la situación".

"El apoyo al protocolo se ha corroído rápidamente", dijo Frost.

"Nuestra frustración (...) es que no estamos consiguiendo mucho progreso, y sentimos que hemos puesto muchas ideas y no hemos recibido mucha respuesta para ayudar a avanzar en estas discusiones, y mientras tanto (...) el tiempo se está acabando"

(Redacción de Elizabeth Piper; edición de Michael Holden y Alex Richardson, traducido por Tomás Cobos)