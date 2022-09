Estudio: Incrementar un 10% el nivel de digitalización en Bolivia puede generar más de 122 mil empleos formales

La pandemia y la recesión global han desgastado notablemente la economía boliviana, sobre todo en 2020, sin embargo, actualmente el país se encuentra en una franca recuperación y un sector que puede convertirse en el trampolín del crecimiento; es el de las telecomunicaciones, a través de la digitalización. Así lo manifiesta el estudio elaborado por el experto Phd Raul Katz, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), en el que señala que un incremento en los niveles de digitalización en un 10% en Bolivia, reduciría en un 2,2% la tasa de desempleo, es decir, insertaría a 122 mil personas al mercado laboral formal, además de repercutir positivamente en otros sectores de la macro y microeconomía.



Según el informe, denominado “El papel de la economía digital en la recuperación económica de Bolivia”, la tasa de desempleo en 2020 se situaba en 8,3%, por lo que un incremento en la digitalización reduciría este porcentaje a 6,2%; tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza. Asimismo, la digitalización tiene un efecto multiplicador sobre otros sectores: como la producción, el comercio internacional, la logística, entre otros.

Otro punto que toca el experto es el incremento del PIB per cápita como producto de la digitalización de los usuarios. De esta forma indica que,Lo mismo pasa cuando los usuarios de banda ancha móvil crecen en el mismo porcentaje, repercutiría también en el PIB per cápita en un 2,8%.

“La magnitud de tales impactos es superior a la del promedio de países de la región, lo que implica la gran oportunidad para Bolivia” destaca.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), en Bolivia alcanzó a $us 36.800 millones en 2020, por lo que podría incrementarse hasta en casi $us 2.000 millones en caso de que se cumplan las métricas planteadas.

Por otra parte, el informe destaca un aspecto negativo que causa un severo daño a la economía formal y que debe ser tomado en cuenta: la piratería digital existente en Bolivia. Se calcula una pérdida de ingresos de $us 58,2 millones en 2018 (de proveedores de TV), de $us 29 millones (de programadores) y una pérdida de empleos que alcanza a aproximadamente a 1.000 puestos. Asimismo, los ingresos para el Estado Plurinacional boliviano de estos sectores se ven afectados por la evasión tributaria.

Por ello, Katz señala que los países que logran combatir con éxito a la piratería tienden a aumentar la oferta y diversidad de contenidos audiovisuales debido al aumento de inversión en producción local. Esto repercutiría en la reducción en el precio del servicio de TV cable y del acceso a internet, asociado al mismo.

Impulsar la digitalización a través de las normativas

Un estudio académico profundo, indica que una mayor digitalización contribuiría a impulsar la reactivación económica del país. Destaca que la tasa de desempleo se reduciría en un 2,2%, el PIB per cápita se elevaría a $us 3.319 y el PIB total se incrementaría en casi $us 2.000 millones.