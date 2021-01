Las bolsas europeas, camino de fuertes ganancias semanales; el DAX alemán apunta a máximos

Cargando...

8 ene (Reuters) - Las bolsas europeas subían el viernes, con el DAX alemán alcanzando un máximo histórico gracias a unos datos económicos mejores de lo esperado y a las alentadoras noticias sobre la evolución del negocio de los fabricantes de chips.

El índice paneuropeo STOXX 600 se anotaba un 0,7% a las 0810 GMT e iba camino de una ganancia semanal de más del 3%, con esperanzas de que el estímulo de EEUU impulse más sectores económicamente sensibles como la minería, el petróleo y el gas, así como la banca.

El índice DAX de Alemania subía un 0,8% después que se publicaran los datos relativos a la producción industrial y las exportaciones, que subieron más de lo esperado en noviembre.

Mientras tanto, los fabricantes de chips Infineon, AMS y ASM International ganaban entre el 2,2% y el 4,7% después de que sus competidoras Micron Technology Inc y Samsung Electronics Co Ltd comunicaron cifras favorables de beneficios.

El fabricante de chips franco-italiano STMicroelectronics subía un 4% después de que su estimación de ingresos para el cuarto trimestre superara las expectativas.

(Información de Amal S en Bengaluru; editado por Subhranshu Sahu; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)