Mercado laboral EEUU sumará probablemente 500.000 puestos al mes: Bullard de la Fed

4 ago (Reuters) - Es probable que el mercado laboral de Estados Unidos se recupere a un ritmo de unos 500.000 puestos al mes, lo que lo pondrá en camino de volver a los niveles previos a la pandemia el próximo verano boreal, dijo el miércoles el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard.

"No es tan fácil agregar, ya sabes, 1 millón de empleos en un mes en particular", sostuvo Bullard durante una entrevista en línea con el diario The Washington Post.

Retornar a los niveles prepandémicos para el próximo verano boreal podría ayudar a cumplir con los criterios de la Fed para subir las tasas de interés, indicó el funcionario.

Bullard reiteró su apoyo a la reducción de las compras de activos de forma anticipada para que la Fed pueda subir las tasas de interés el próximo año si es necesario.

(Reporte de Jonnelle Marte; eitado en español por Janisse Huambachano)