Día Nacional de la Leche: PIL Bolivia dona más de 10.000 litros de leche a niñas y niños de 69 instituciones

PIL Bolivia, en alianza estratégica con el Banco de Alimentos, realizó una acción solidaria en beneficio de la niñez. La compañía donó un total de 40.400 raciones de leche (equivalentes a más de 10.000 litros) destinadas a 69 instituciones de asistencia infantil a nivel nacional.

Entre los centros beneficiados destacan las fundaciones Uriel e Irpawi, en La Paz; las fundaciones Cayudi y Amor sin Condición, en Santa Cruz; las fundaciones Unisol y Servicio con Amor, en Cochabamba. A ellas se sumaron el Centro Santa Úrsula en Oruro y distintas instituciones de Sucre, Potosí, Beni y Tarija que trabajan en favor de la niñez vulnerable.

Las entregas se llevaron a cabo en el marco del Día Nacional de la Leche que desde el 2014 se recuerda en Bolivia cada 26 de octubre. Esta fecha promueve el consumo de leche como parte de una alimentación balanceada, por ser una fuente importante de proteínas y calcio, especialmente en la etapa de crecimiento.

“La leche es un alimento que aporta proteínas, calcio, vitaminas y otros nutrientes importantes para el organismo, siendo fundamental para las personas de diferentes edades, y más aún para los niños en etapa de crecimiento. Más allá de entregar un producto, nuestro verdadero compromiso consiste en poner la nutrición al alcance de quienes más lo necesitan”, señaló Shadyah Eid, Gerente de Marketing de PIL Bolivia.

En total más de 10.500 niñas y niños se beneficiaron con la donación de las raciones de leche, las cuales estuvieron acompañadas de un delicioso panetón PIL. Además, durante las actividades de entrega, los menores disfrutaron de un ambiente festivo con música, baile y concursos.

“PIL Bolivia es un aliado fundamental para nuestra Fundación y se ha mantenido durante las gestiones 2025 y 2026 como nuestro principal donante, tanto en cantidad como en variedad de productos. Destacamos su iniciativa de promover con donaciones el Día Nacional de la Leche, así como su apoyo a nuestros programas Mercados, Voluntariado Corporativo y Semillas”, dijo Nicole Guerrero Ruiz, Presidenta del Banco de Alimentos de Bolivia.

Bajo su propósito corporativo Crecemos juntos alimentando a Bolivia, PIL reafirma su compromiso con el bienestar de las familias del país. El Día Nacional de la Leche representa una oportunidad para recordar el valor nutricional de este alimento y, al mismo tiempo, compartir con quienes más lo necesitan.