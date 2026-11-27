El nuevo Ventura Mall Sur abrió oficialmente sus puertas al público en el quinto anillo y Doble Vía La Guardia de Santa Cruz, marcando un hito para el desarrollo de esta zona de la capital cruceña.

Durante el acto inaugural, el gerente general de la firma, Sergio D. Loma, destacó que “es un momento memorable, histórico también para el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro país; son 26 meses de trabajo hay mucho esfuerzo”.

Esta infraestructura comercial busca dinamizar la economía local mediante una variada oferta de gastronomía, entretenimiento y espacios de encuentro familiar.

Al respecto, Loma aseguró que el espacio significa progreso y revalorización de todas las propiedades alrededor de la zona, agregando que “ante todas las dificultades que ha atravesado el país, hemos seguido adelante y hemos logrado el propósito”.

Con esta apertura, la cadena consolida su expansión en el mercado boliviano acercando nuevas experiencias de compras y ocio a los vecinos del sector sur.

Finalmente, el ejecutivo extendió una invitación abierta a la ciudadanía señalando que “todos están invitados para ser parte de este hermoso emprendimiento y vivirlo en grande”.