El semanario empresarial Bolivian Business llevó a cabo la 21.ª edición de su Ranking de Marcas (RDM 2026), un encuentro que reconoció a 37 empresas que lideran 49 categorías en el mercado boliviano, destacando su gestión de marketing, posicionamiento, innovación y fortaleza de marca.

El evento se realizó el martes 24 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra y basó sus resultados en una consulta efectuada a la comunidad de los 100 Marketeros, integrada por empresarios, directivos y especialistas en marketing, publicidad y comunicación corporativa.

“Son 21 años que Bolivian Business hace esta investigación que premia a las marcas más poderosas del país. Estamos muy contentos con mi socia y con mi equipo porque son 21 años aportando a conocer cómo evolucionan las marcas en Bolivia”, afirmó Jaime Calderón Calvo, director ejecutivo y socio del medio empresarial.

Calderón destacó además el respaldo del sector privado y de nueve patrocinadores a la iniciativa: “Esta es una fiesta de ganadores en la que juntamos a las personas más brillantes de las empresas más importantes de Bolivia en cuanto a marketing”.

Por su parte, Ana Isabel Carvajal Torrez, socia y directora comercial nacional de Bolivian Business, subrayó la evolución del medio hacia un espacio de vinculación empresarial durante más de dos décadas de trayectoria.

“Hace 23 años entendimos que queríamos salir de solamente informar, queríamos ser una plataforma de negocios. Hoy hemos conectado a través de 21 años de esfuerzo de un Ranking de Marcas, premiando a las marcas más poderosas y respaldando también a todas esas personas que trabajan día a día por hacer que sus productos y sus marcas sean más fuertes”, resaltó Carvajal.