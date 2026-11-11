CRE renueva iluminación de la Iglesia de San José de Chiquitos

La Cooperativa Rural de Electrificación contribuye a preservar uno de los símbolos más representativos de las Misiones Jesuíticas de la Chiquitania. La institución ya realizó trabajos similares en los templos de Cuevo, El Torno y la Catedral Metropolitana, donde además modernizó el sistema de sonido y seguridad.

Con el objetivo de conservar el patrimonio cruceño, brindar seguridad al templo y realzar el valor histórico de la Iglesia Misional de San José de Chiquitos, la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L. ejecutó la instalación de un nuevo sistema eléctrico y un moderno mecanismo de iluminación. Las obras benefician directamente a este recinto jesuítico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1990.

La entrega oficial de los trabajos se realizó la noche del martes en un acto que contó con la presencia de las principales autoridades locales. En representación de la Cooperativa asistieron José Alejandro Durán Rek, presidente del Consejo de Administración, y Roberto Amelunge, gerente de Comunicación y Atención al Consumidor, junto a directores, delegados y funcionarios regionales de la institución.

Durante la ceremonia inaugural, Durán Rek destacó la importancia cultural del monumento para la región. “Iluminar esta iglesia es iluminar la espiritualidad del cruceño”, afirmó el ejecutivo. “San José de Chiquitos representa la cuna de la cruceñidad. No dudamos ningún momento en realizar esta obra. Vamos a luchar siempre por la historia, la cultura y las tradiciones de Santa Cruz, y sobre todo, por la soberanía de este departamento. CRE no hace política, pero sí promueve el amor por esta tierra”, sostuvo.

En agradecimiento por el aporte a la conservación del templo, las autoridades de CRE recibieron distinciones oficiales por parte del Concejo Municipal de San José y del Consejo Patrimonial Misional, entidad que impulsó la restauración del recinto.

San José de Chiquitos tiene un valor simbólico muy especial para los cruceños porque a 5 kilómetros de distancia fue donde Ñuflo de Chaves fundó Santa Cruz de la Sierra el 14 de febrero de 1561.

Antecedentes de apoyo al patrimonio religioso



Esta intervención forma parte del programa social de CRE denominado “Refacciones eléctricas”, una iniciativa mediante la cual la Cooperativa ya había renovado el sistema lumínico y eléctrico de las iglesias de los municipios de Cuevo y El Torno en meses anteriores.

De igual manera, la institución mantiene una activa colaboración con la Basílica Menor de San Lorenzo, conocida como la Catedral Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra. En este emblemático templo capitalino, el aporte de CRE no solo abarcó trabajos de iluminación y refacción eléctrica, sino que también incluyó la dotación e instalación de un moderno sistema de audio digital y parlantes de última generación —reemplazando equipos analógicos de más de tres décadas de antigüedad—, además de un circuito cerrado de videovigilancia para resguardar su patrimonio artístico y arquitectónico.

Como parte de esta misma línea de preservación histórica y urbana, la Cooperativa también comprometió su respaldo para renovar de manera integral la plaza principal de Cotoca.