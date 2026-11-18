Regia, una de las principales marcas de Alicorp, inspiró su nueva campaña en los gestos cotidianos que reflejan el cariño y la dedicación de las mamás hacia sus familias. Es en esos momentos compartidos, como un desayuno, una merienda o una conversación alrededor de la mesa, donde se construyen vínculos y recuerdos que perduran. La marca busca reconocer y celebrar esas demostraciones de amor que, día a día, hacen sentir especiales a quienes más queremos.

“Creemos que consentir es una forma de demostrar cariño. Muchas veces son los detalles más simples, como preparar unos panqueques para comenzar el día o compartir el té al terminar la tarde, los que crean momentos memorables en familia. Con esta campaña queremos poner en valor esa forma única que tienen las mamás bolivianas de hacer sentir especiales a sus seres queridos”, sostuvo Nicolás Salazar, gerente de Negocio B2C de Alicorp.

El ejecutivo agregó que esta propuesta parte de una idea sencilla: cada mamá tiene su propia manera de consentir y, para muchas familias, ese cariño se expresa en los sabores que acompañan sus momentos favoritos del día. Untar una tostada para el desayuno o preparar una merienda para compartir puede parecer un acto cotidiano, pero detrás de cada gesto existe una intención mucho más profunda: cuidar y demostrar amor.

Desde hace más de 40 años, Regia ha estado presente en los hogares bolivianos acompañando a las familias. Hoy, a través de "El Sabor de Consentir", la marca reafirma su compromiso de seguir acompañando esos momentos cotidianos en los que el cariño se comparte alrededor de la mesa.