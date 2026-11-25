El Grupo Kuljis Perrogón tuvo una participación sobresaliente en la 21.ª edición del Ranking de Marcas de Bolivian Business (RDM 2026), donde varias de sus empresas fueron galardonadas tras consolidar un posicionamiento relevante en sus respectivas categorías y mantener una conexión estrecha con los consumidores del país.

Entre las firmas reconocidas del grupo empresarial destacan Hipermaxi, Empacar y Banco Económico, que figuran entre las marcas más influyentes del mercado nacional según la consulta realizada a la comunidad de los 100 Marketeros, integrada por directivos y especialistas en comunicación corporativa, publicidad y marketing.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el martes 24 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, reuniendo a los principales referentes del ámbito empresarial boliviano.

Desde Empacar, su gerente de Recursos Humanos, María Eugenia Terceros, valoró el alcance colectivo de las distinciones obtenidas por el conglomerado. “Estamos felices porque este premio nos impulsa a seguir trabajando por Bolivia. Este esfuerzo es de toda la empresa, del grupo. Hemos sido reconocidos varias empresas que formamos parte del Grupo Kuljis Perrogón, así que seguimos más motivados y comprometidos para trabajar por nuestra amada Bolivia”, afirmó.

Sergio Asbún participa de la ceremonia del Ranking de Marcas de Bolivian Business junto a representantes del evento, en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, Sergio Asbún, gerente general del Banco Económico atribuyó el reconocimiento a la constante actualización de su oferta financiera y de servicios.

“Son muchos años de trabajo, con el banco siempre intentando innovar, sacando productos nuevos y mejorando lo que ya tenemos. Este es un trabajo muy dinámico que no para; todos los días intentamos mejorar y creo que eso es lo que caracteriza a Banco Económico”, señaló Asbún.