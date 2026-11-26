Con la participación de productores de todo el país, la empresa K de Oro presentó oficialmente en Santa Cruz el primer programa de mejoramiento genético de búfalos de la raza Murrah en Bolivia.

"Estamos en el lanzamiento del primer programa de mejoramiento genético de búfalos de la raza Murrah en Bolivia de la empresa K de Oro", explicó Sergio Rocha, gerente de producción de la firma, durante el evento de presentación que contó con las palabras de apertura de su fundador y propietario, Walter Kuljis.

La iniciativa apunta a transformar el hato ganadero mediante la selección técnica y el registro oficial de los ejemplares. "El objetivo es producir animales registrados en cabaña y animales en la ganadería comercial probados con evaluación genética", precisó Rocha ante los asistentes.

Alta rentabilidad láctea y próxima subasta en Santa Cruz

El evento convocó a referentes del sector pecuario interesados en diversificar sus hatos con una especie de alto rendimiento. "Aquí están los criadores más importantes de Bolivia, tenemos criadores de todos los departamentos acá que vinieron a ser parte del lanzamiento del primer remate y también del programa de mejoramiento genético", destacó el gerente de producción.

Durante la presentación se enfatizó el potencial económico de esta especie más allá de la producción cárnica tradicional, resaltando su eficiencia en la industria láctea.

"Muchas personas piensan que el búfalo es solamente para la carne, pero la leche es una gran virtud del búfalo; con su proporción de 5 litros de leche para hacer un kilo de queso, se torna un excelente negocio, y aquí en Bolivia ya tenemos genética de animales que van a producir más de 20 a 25 kilos de leche por día", sostuvo Rocha.

En este sentido, la compañía confirmó la fecha para que los productores nacionales accedan directamente a estos ejemplares de élite.

"El 5 de diciembre vamos a tener el primer remate de genética 100% pura registrada de altísima genética, animales importados de la propiedad Santa Lucía ubicada entre Cotoca y Pailas de la empresa de K de Oro", concluyó el ejecutivo.