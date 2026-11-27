En el marco de sus 45 años de trayectoria en Bolivia, TOYOSA inaugura su nuevo Taller Central, una moderna infraestructura que marca un nuevo hito en la evolución de la compañía y reafirma su apuesta por el país, la innovación y la excelencia en el servicio. El proyecto fortalece su capacidad de atención posventa con tecnología especializada, procesos optimizados y nuevos servicios diseñados para acompañar a sus clientes durante toda la vida útil de sus vehículos.

Desde sus inicios, TOYOSA ha construido una trayectoria ligada al desarrollo del sector automotriz boliviano, expandiendo sus operaciones, diversificando su portafolio y consolidando su presencia a nivel nacional. A lo largo de estas cuatro décadas y media, la compañía ha evolucionado junto al mercado, incorporando nuevas tecnologías, marcas y soluciones de movilidad, con una visión orientada a ofrecer calidad, respaldo y confianza. Esta evolución también ha estado acompañada por el fortalecimiento de sus servicios posventa, reconocidos como uno de los pilares de su relación con los clientes.

En ese contexto, el nuevo Taller Central representa una inversión estratégica para elevar los estándares de atención técnica en Bolivia. Con una superficie de 22.000 metros cuadrados, la infraestructura ha sido desarrollada bajo lineamientos de Toyota Motor Corporation y cuenta con 25 bahías de trabajo, capacidad instalada para atender hasta 80 vehículos por día y un almacén de repuestos de 3.000 m². Este complejo también albergará el Museo de Automóviles de TOYOSA, un espacio que permitirá recorrer y apreciar la historia de la industria automotriz, poniendo en valor la trayectoria de la empresa y su legado en Bolivia. Asimismo, estas instalaciones complementan el Showroom inaugurado por TOYOSA en 2025, consolidando un espacio que integra historia, experiencia, innovación y respaldo técnico.

TOYOSA celebra 45 años.

Erick Saavedra, CEO del Grupo Saavedra, destacó que esta inauguración representa mucho más que la apertura de una nueva infraestructura, ya que refleja la evolución de TOYOSA a lo largo de sus 45 años y la visión de continuar invirtiendo, innovando y fortaleciendo su relación con los clientes en Bolivia.

“Cumplir 45 años en Bolivia es motivo de orgullo y, sobre todo, una oportunidad para mirar hacia adelante. A lo largo de nuestra historia hemos evolucionado junto al país, acompañando a nuestros clientes y apostando por el crecimiento del sector automotriz. La inauguración de este Taller Central refleja esa visión: continuar invirtiendo, incorporar tecnología, elevar nuestros estándares de servicio y prepararnos para los desafíos de la nueva movilidad. Queremos que nuestros clientes encuentren en TOYOSA no solamente un vehículo, sino un respaldo y una experiencia que los acompañe durante toda su vida”, expresó Saavedra.

TOYOSA celebra 45 años.

Entre sus principales innovaciones destaca el área NVH (Noise, Vibration & Harshness), equipada con un simulador de suspensión y chasis que reproduce condiciones similares a las de circulación en carretera, permitiendo identificar con mayor precisión ruidos, golpes y vibraciones. La infraestructura también incorpora equipos de diagnóstico electrónico, sensores, software especializado, boroscopios para inspeccionar componentes internos del motor, sistemas de limpieza de inyectores mediante ultrasonido y tecnología para la eliminación de depósitos de carbonilla.

El nuevo Taller Central de TOYOSA reúne en un solo lugar una amplia oferta de servicios especializados, que incluye mantenimiento preventivo exprés, con tiempos de atención de hasta una hora; lavado automático, detallado interior y exterior, y un área de chapa y pintura, equipada para realizar trabajos de reparación de carrocería y tratamientos de pintura, contribuyendo a recuperar y preservar la apariencia de los vehículos.

Asimismo, este nuevo taller incorpora una bahía exclusiva para vehículos eléctricos, equipada con herramientas y elementos de seguridad para trabajar con sistemas de alta tensión, y respaldada por personal capacitado. Durante el proceso de atención, los clientes cuentan con el acompañamiento de cinco asesores de servicio y espacios diseñados para su comodidad, como salas de espera, áreas de coworking, snack bar, wifi, televisión y un espacio infantil. Además, un sistema de cámaras y pantallas permite visualizar los trabajos que se realizan en el taller, fortaleciendo la transparencia y confianza durante el servicio.

TOYOSA celebra 45 años.

En línea con su compromiso con la sostenibilidad, las instalaciones incorporarán 285 paneles solares fotovoltaicos, que permitirán generar energía limpia para abastecer prácticamente la totalidad de su consumo eléctrico anual, contribuyendo a una operación más eficiente y responsable con el medioambiente.

A 45 años de su fundación, TOYOSA sigue creciendo y transformando el mercado automotriz boliviano a través de inversiones que responden a las nuevas necesidades de sus clientes y a los desafíos de la industria. La inauguración de su nuevo Taller Central representa no solo un avance en infraestructura y tecnología, sino también la continuidad de una historia construida sobre la confianza, la calidad y el compromiso con Bolivia.

Con esta nueva apuesta, TOYOSA proyecta el futuro de su servicio posventa, integrando innovación, especialización, sostenibilidad, historia y atención personalizada, para acompañar a sus clientes en cada etapa de su camino, con el respaldo y los estándares de calidad de Toyota.