A la cárcel por golpear a su novia de 17 años durante dos horas

Cádiz, España

El joven de 20 años, J.D.C, denunciado por propinar una brutal paliza a su novia menor de 17 años en Jerez de la Frontera (Cádiz), se ha entregado voluntariamente en una comisaría de Córdoba, donde ha sido detenido por segunda vez. Posteriormente pasó a disposición judicial, donde se ha decretado su ingreso en prisión. Disponía de una orden de detención y personación ante el juez, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez emitió una orden de búsqueda y captura para la detención inmediata de J.D.C, al no presentarse éste a la citación judicial del 8 de abril emitida tras la ampliación de la denuncia de la víctima, donde se alegaba retención ilegal al haber estado más de dos horas sufriendo golpes sin poder abandonar la vivienda.

El sujeto llevaba dos semanas en paradero desconocido después de que fuera detenido por primera vez en Córdoba el pasado 7 de abril cuando iba a sacarse el documento de identidad y fue puesto en libertad a las pocas horas por el juzgado de esta ciudad.

Al individuo se le investigaba por violencia de género, coacciones y detención ilegal después que le propinase una brutal paliza a la menor que la dejó con lesiones por todo el cuerpo, mordeduras y hematomas. La chica de 17 años aseguró que el maltrato comenzó hace un año y medio. El novio la humillaba delante de amigos y le controlaba el tipo de ropa que se ponía. La víctima vivía pegada al teléfono.

El hombre, natural y vecino de Jerez, estaba siendo buscado desde el pasado 26 de marzo, después de dar a su novia una brutal paliza que le dejó mordeduras, hematomas y lesiones por todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies.

"Por favor, no me pegues, me vas a matar", suplicó la muchacha, ante lo que el agresor contestó: "Para cómo estás, mejor matarte". Unas duras palabras que ahora recuerda la madre de la joven, que muestras las heridas que sufrió su hija en su rostro, brazos y piernas, a causa de la brutal paliza, que se prolongó durante horas.