Acusado de asesinar a su mujer 'usó su teléfono para enviarse mensajes de texto'

Reino Unido

Un esposo acusado de asesinar a su esposa tomó su teléfono y se envió mensajes a sí mismo diciendo que ella "tenía novio" y que "se iría del país", afirmaron los fiscales. Nezam Salangy, de 44 años, mató a su esposa Zobaidah en una pizzería en Bromsgrove, Worcestershire, Reino Unido, en marzo de 2020.

Sus hermanos menores, Mohammed Yasin Salangi, de 33 años, y Mohammed Ramin Salangy, de 31, están acusados ​​de ayudar a un delincuente. Se alega que los hombres tomaron el cadáver de la Salangy y lo llevaron a un lugar rural donde lo enterraron en una tumba poco profunda.

Su cuerpo finalmente fue encontrado cubierto de ramas y envuelto en una funda y bolsas de basura el 16 de octubre, después de seis meses.

El agresor le dijo a la Policía que su mujer tenía problemas de salud mental, pero que tenía miedo de ir al médico. Agregó que no la había visto autolesionarse, pero que estaba muy enfadada y que no le gustaba vivir en el campo.

El juicio contra el acusado fue el viernes, donde los fiscales afirmaron que Nezam Salangy condujo a áreas en West Midlands y Birmingham en los días posteriores a la desaparición de su esposa, supuestamente en posesión de su teléfono.

Los mensajes enviados al teléfono de Nezam Salangy desde el de la Sra. Salangy en ese momento se leyeron en la corte, y uno decía: 'No me contactes más. Tengo novio y pronto dejaré el país. Vete, tengo novio y ya no te necesito. Otro afirma que a ella "nunca le gustó el Reino Unido".

La acusación es una prueba más de que él estaba en posesión de su teléfono y le escribió todos esos mensajes a ella, pero también se contestó a el mismo”.