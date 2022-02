Adolescente salva a sus hermanos de ser secuestrados y aparece muerto dos días después

Cargando...

México

Un joven de 16 años se convirtió en un héroe para su familia después de salvar a sus hermanos de ser asesinados en México. Sin embargo, él no corrió con la misma suerte: lo secuestraron y mataron, según su padre, por equivocación.

El cuerpo sin vida de Eduardo Salomón Puertos Gaytán, como fue identificado, fue hallado la primera semana de febrero tras haber sido sustraído de su domicilio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.

A través de un comunicado, la Fiscalía del estado de Jalisco, informó que después de hacer operativos de búsqueda "de manera permanente", en distintos puntos, finalmente el cuerpo del joven pudo ser localizado en una finca.

La familia de Eduardo asegura que los sicarios lo confundieron con un vecino. Informaron que el adolescente alcanzó a esconder a sus cuatro hermanos en la casa para que no les pasara nada. Sin embargo, él fue secuestrado y posteriormente lo encontraron muerto desangrado por una herida de bala en el abdomen.

El menor le habría pedido a sus hermanos menores que se escondieran el baño, mientras que él llamó a su padre para comunicarle la situación. En una entrevista para medios locales, el padre contó que le instruyó a su hijo que no abriera la puerta y se refugiara, pero los sujetos habrían ingresado a la fuerza.

“Me come el corazón porque no dejo de escuchar: ‘ayúdame, papá’”, dijo el hombre y continuó: “ha de estar con muchísimo miedo. Sabe que no hizo nada malo, sabe que cuidó a sus hermanos por el solo hecho que les dijo que se metieran al baño, prefirió ser él”, dijo el padre.