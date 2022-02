Amputan las piernas de un joven tras comer sobras de comida

Cargando...

Un joven de 19 años ha estado a punto de perder la vida tras comer un plato de fideos y pollo que su amigo había guardado un día antes en el frigorífico. Los médicos han tenido que amputar las piernas del paciente, que ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos con un shock séptico y un fallo multiorgánico.

El joven, cuyo caso ha sido publicado por The New England Journal of Medicine, ingresó en la UCI del Hospital General de Massachusetts con dolor abdominal difuso y náuseas. Unas 20 horas antes había comido un plato de fideos y pollo que había encontrado en el frigorífico de la casa de un amigo con el que no vivía, pero en la que llevaba cinco días.

Al parecer, había comprado la comida un día antes en un restaurante de comida para llevar y este también había vomitado tras su ingesta, pero a diferencia del paciente mencionado, su estado de salud no empeoró.

En el caso descrito, el joven comenzó con vómitos biliosos, de color marrón rojizo, antes de tener escalofríos, debilidad generalizada, mialgias difusas que empeoraron progresivamente, dolor torácico, dificultad para respirar, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y visión borrosa, según describe el mismo diario.

Cinco horas antes de ser trasladado a este hospital en helicóptero, su amigo le había llevado a las Urgencias de un centro después de que su piel comenzase a tener manchas púrpuras. Allí, donde le realizaron las pruebas pertinentes, su estado de salud empeoró con el paso de las horas y tuvieron que derivarle al Hospital General de Massachusetts, donde le sedaron con más de 40 de fiebre y taquicardias.

Sufrió una infección bacteriana

Ya allí confirmaron que estaba sufriendo una infección bacteriana agresiva causada por Neisseria meningitidis, conocida como meningococo, que hizo que sus riñones fallaran y su sangre comenzara a coagularse.