Andrés García confiesa que intercambiaba novias con Luis Miguel

Aunque en semanas recientes ha causado preocupación a sus fanáticos debido al delicado estado de salud en el que se encuentra e inclusive asegurar que falta poco para su final, Andrés García no deja de consentir a su público con quienes cada semana publica un nuevo video a través de su canal de YouTube.

Es así como en uno de los programas más recientes retomó la conversación en la que habló de su amistad con Luis Miguel y en la que específicamente dedicó unos minutos para responder a una seguidora que le preguntó si alguna vez le bajó la novia al Sol.

Y aunque en esta ocasión no reveló más detalles acerca de lo que vivió junto al cantante, también hubo un programa publicado semanas antes en el que destapó que hasta el momento no se ha comunicado con él para saber de su salud, pero lo entiende por tratarse de un artista exitoso.

Además, compartió que en su momento él tampoco tenía tiempo de responder llamadas de sus amigos, pues estaba demasiado ocupado con las actividades propias de una estrella del cine y televisión.

“A mí me tocó también en las épocas que no paraba de trabajar como está ahora Micky, trabajando. Yo lo digo porque amigos míos me decían: ‘Qué hubo, cab$%&, ya te olvidaste de los amigos’. Les decía: ‘No me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para echarte un teléfono, mano’. Porque el ser artista, cuando ya eres muy famoso, pues tienes que contestarles a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de productor, a los asistentes de director y gente con quien trabajas para tus shows o películas, más el público que te llega en persona a sacarte una foto, a felicitarte y luego pasa que realmente no tienes tiempo de hacer nada”, explicó.