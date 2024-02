Así fue el rescate de los dos rehenes argentinos liberados por el Ejército israelí en Gaza

Israel

Israel rescató con vida en la madrugada del lunes a dos rehenes israelíes de nacionalidad argentina cautivos en un edificio en el corazón de Rafah, donde viven unos 1,4 millones de desplazados en el extremo sur de la Franja de Gaza, entre intensos bombardeos que mataron a decenas de gazatíes.

Los rehenes son los argentinos Fernando Simón Marman, de 60 años, y Norberto Luis Har, de 70, cuñados entre ellos y ambos secuestrados junto con otros familiares en el kibutz Nir Yitzhak el pasado 7 de octubre. Los dos están en buenas condiciones médicas y fueron trasladados al hospital Sheba Tel Hashomer para su evaluación, informa Página 12.

¿Cómo fue el operativo?

Los dos rehenes fueron rescatados como parte de una operación conjunta del Ejército, el servicio secreto Shin Bet y la policía de Israel. A la 1:49 hora local, las fuerzas especiales israelíes forzaron con explosivos la entrada de un edificio en plena ciudad de Rafah. En paralelo hicieron un bombardeo distractivo en otro lugar de la ciudad. Fronteriza con Egipto, Rafah era hasta ahora el último refugio de cientos de miles de palestinos desplazados por la fuerza en Gaza.

En ese edificio, combatientes palestinos tenían retenidos en la segunda planta a Marman y Har, secuestrados el 7 de octubre, explicó el vocero del Ejército israelí, Daniel Hagari. El comando "extrajo a Louis y Fernando del apartamento y los evacuó bajo el fuego" en Rafah "a una zona segura", detalló Hagari.

Allí fueron examinados por médicos antes de ser trasladados en helicóptero al hospital Sheba de Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, donde fueron sometidos a pruebas médicas, agregó Hagari. Rafah había sido designada hasta ahora por el Ejército de Israel como zona segura para los palestinos. Pero el ministerio de Salud de Hamas reportó unos 100 muertos en los ataques de este lunes en Rafah, incluyendo bombardeos contra varios edificios.

El operativo se había considerado varias veces en los últimos tiempos, pero siempre se había cancelado hasta la madrugada de este lunes. Los rehenes estaban en el segundo piso de un edificio fuertemente vigilado, y la defensa contaba con guardias adicionales en el edificio contiguo. Las fuerzas israelíes entraron clandestinamente al complejo y utilizaron explosivos, fuego intenso e información de inteligencia muy precisa sobre la ubicación exacta de los rehenes para rescatarlos sin que Hamas pudiera matarlos primero.

Rehenes en buen estado

El Centro Médico Sheba emitió un comunicado sobre la condición de los rehenes: "Temprano en la mañana, dos rehenes israelíes que fueron liberados por nuestras fuerzas de la Franja de Gaza llegaron al Centro Médico Sheba. Después de un examen médico inicial, la condición de los dos se define como buena y estable". El texto agrega que se trata de "momentos delicados para las familias y para los retornados a Israel", por lo que "pedimos mantener su privacidad y dignidad, estamos felices por su regreso a casa y deseamos el regreso de todos los secuestrados".

Desde el centro médico la sobrina de Marman, Gefen Sigal Ilan, no podía dejar de temblar tras el anuncio de la liberación de su tío. "Estoy en shock, cuando lo vi, no podía creer que fuera cierto", declaró la mujer de 36 años, visiblemente emocionada, agregando que los dos hombres están "muy delgados, muy pálidos". Para el director del hospital, Arnon Afek, "el momento más emotivo fueron los abrazos en silencio" durante el reencuentro. "Me acordaré de este momento toda mi vida", aseguró Afek.