EEUU

El presidente Joe Biden decidió prohibir las importaciones de petróleo ruso, endureciendo el costo económico a Rusia por la invasión de Ucrania, informó El Nuevo Herald, el anuncio aún no ha sido oficializado.

La medida sigue a las súplicas del presidente ucraniano Volodmyr Zelenskyy a Estados Unidos y funcionarios occidentales para cortar las importaciones, lo que eran una omisión flagrante de las fuertes sanciones impuestas a Moscú por la invasión. Las exportaciones de energía han mantenido una afluencia constante de flujo de efectivo a Rusia a pesar de las severas restricciones en su sector financiero.

Biden anunciará la medida el martes, indicó la fuente, que pidió no ser identificada al no estar autorizada para hablar del tema antes del anuncio. La Casa Blanca anunció que Biden hablará a la nación sobre “medidas para que Rusia rinda cuentas por su guerra no provocada e injustificada contra Ucrania”.

Estados Unidos tomará la medida por su cuenta, pero tras consultas con aliados europeos que dependen más de la energía exportada por Rusia. El gas natural ruso comprende un tercio del consumo europeo de ese combustible. Estados Unidos no importa gas natural de Rusia.