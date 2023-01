"¡Con lamidas lo despertó!": 'Chiquito' es el perro que salvó a su dueño de morir en un incendio

Argentina

Un terrible incendio destrozó la vivienda de un hombre en la localidad de Rafael Castillo y esto casi termina con su vida. El hecho se registró el pasado jueves, cuando descansaba en su domicilio.

El hombre logró salvarse de una terrible muerte, gracias a su perro, un canino de raza criolla que se percató de lo ocurrido. El peludito lo arrastró hasta el comedor y lo despertó. Gabriel Gómez aseguró al medio TN que su perro, llamado “Chiquito”, le salvó la vida.

“Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó (...) En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla”, contó Gabriel al medio argentino TN. Esa tarde llegó del trabajo y se acostó a mirar televisión, quedándose dormido. Fue un cortocircuito el causante del incendio, que ocasionó el voraz incendio.

Debido al humo y monóxido de carbono inhalados, el hombre se desmayó, Gabriel habría muerto de no haber sido por su mascota, que al sentir el peligro corrió a sacar a su dueño de la casa en llamas.

“Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama”, afirmó. “Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó (...) “Cuando me despabile completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”, relató.