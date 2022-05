Conmoción en Brasil: Dejan caer de cabeza a un bebé en pleno parto

Brasil

Una bebé cayó de cabeza al piso en el momento del parto, ocasionándole a la recién nacida una fractura craneoencefálica, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia, fueron necesarios 11 puntos para unir de nuevo su piel y aún se desconocen las secuelas que le pudo provocar la caída.

Josiane Marques Pereira, madre de la bebé relata que acudió al hospital “Maternidad Sofía Feldman” ubicada en Belo Horizonte, Brasil, para ser atendida ya que presentaba fuertes dolores de parto. Sin embargo, al llegar al lugar, los médicos sólo le tomaron sus signos vitales y la dejaron en sala de espera.

Josiane no pudo llegar a la habitación, empezó a derramar líquido amniótico, su marido intentó conseguir una silla de ruedas pero no lo logró.

“No podía permanecer sentada. Necesitaba acostarme, pero no había manera. Así que me senté en el borde del asiento, casi tumbada. Fue entonces cuando sólo sentí que el bebé salía y oí el sonido de su caída al suelo“, detalla la madre.