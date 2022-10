Corte Federal de Miami hará conocer la sentencia de Murillo en enero de 2023

Cargando...

Estados Unidos

Miércoles 4 de enero de 2023, en esta fecha, la Corte de Distrito Sur de Florida (Estados Unidos) programó la audiencia para dar a conocer la sentencia del exministro Arturo Murillo Prijic.

El pasado 20 de octubre, en la misma corte, Murillo, de 57 años, se declaró culpable de lavado de dinero, proveniente de sobornos que recibió a cambio de direccionar de manera corrupta la compra de gases lacrimógenos a la empresa Bravo, cuando fungía como ministro de Gobierno.

El procurador Wilfredo Chávez explicó que en la audiencia también se dará a conocer las medidas que se tomarán sobre el patrimonio de Murillo que esté relacionado con el dinero que recibió de soborno, según el reporte de Erbol. La autoridad señaló que se espera una sentencia de por lo menos seis años de cárcel para Murillo.

A su vez, desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el exministro boliviano enfrenta una sentencia máxima de 10 años de cárcel.

Durante la presidencia de Áñez, se desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición. En ese marco, el daño económico al Estado es de $us 2,3 millones.

Detenido en la prisión federal de Miami desde mayo de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos acusó a Murillo de lavado de dinero y recibir sobornos, tras establecerse que el exministro de Áñez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.

En junio de este año, el juez de Distrito del sur de Florida, Paul Huck, sentenció a los cuatro cómplices confesos del exministro, informó la agencia ABI.