Decapitó a una niña de 8 años y paseó sujetando la cabeza

India

Una atroz y cruel crimen se registró en India, cuando un sujeto descuidó a los padres de una niña y la atacó con un machete hasta decapitarla.

El sujeto identificado como Prashant Bagar se dirigió hasta una noria, donde lavó la cabeza de la menor. El hombre se quedó dormido hasta que fue detenido por la policía.

Las autoridades de Jamankira relataron al diario The New Indian Express, que no encuentran los motivos que motivaron al hombre a cometer tan salvaje acción contra una criatura. Además que no tenía ninguna relación con sus padres.

La esposa del asesino se presentó a declarar y dijo que su esposo sí tenía mal humor, pero no era un enfermo mental. Algunos testigos relataron que el acusado en ocasiones se comportaba extraño cuando bebía alcohol y hasta en ocasiones se peleaba con su propia familia.

La investigación sigue su curso porque el acusado no ha confesado su crimen.