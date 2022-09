"Declaran al Congreso espacio amigable para mascotas" y senador colombiano decide llevar a su caballo

Colombia

El senador Josué Alirio Barrera acudió este martes a caballo al Congreso de Colombia tras declararse la cámara un espacio 'pet friendly' ('amigable con las mascotas', en inglés), según se aprecia en un video compartido por medios locales.

En la grabación se observa cómo el político del Centro Democrático llega a la sede legislativa en Bogotá a lomos del animal, llamado Pasaporte, captando la atención de los periodistas, que graban la escena. "Libertad, queremos libertad", dice uno de los presentes.

Otro video muestra cómo Alirio Barrera ayuda al equino a subir las escaleras que dan acceso al Congreso. Cuando le consultan ¿Por qué realizó esta acción?, el político respondió que es porque el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que podían llevar las mascotas a partir de esta semana, detallando que Pasaporte es su animal de compañía.

"Es también para que Colombia sepa que hay un país diferente allá, aparte de las ciudades grandes, que es el campo, que es el ganadero, que es el caballista, que son los pueblos tradicionales", explicó. "Están ya casi cursando 19, creo, 21 proyectos de ley que pretenden prohibir el uso de animales para el desarrollo de cualquier labor, lo cual sería injusto, porque este es el medio de transporte de muchas regiones, de muchas familias", añadió.

El legislador aseguró que miles de familias en el país latinoamericano viven de tener un caballo, que les ayuda a transportar los productos que venden en los mercados, a llevar a los niños al colegio y a realizar diversas tareas agrícolas.

"Con todo respeto, no quiero yo aquí de pronto causar malestar, sino que más bien el país conozca quiénes somos, qué hacemos y también nuestras culturas y nuestras tradiciones", continuó. "El campo es el que le da de comer a la ciudad", recordó que a Colombia la liberaron a caballo. "Nosotros somos campesinos y me siento orgulloso de ser campesino y estar representando no solo a mi pueblo llanero, sino a todos los campesinos del país y del mundo", concluyó.