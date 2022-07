Difunden videos de un espectacular meteoro que iluminó la cordillera de los Andes

Chile

El fenómeno astronómico que iluminó el cielo, al parecer en el medio de la Cordillera de los Andes, no deja de generar sorpresa e interrogantes, sobre todo porque nadie sabe exactamente en qué lugar puntual se produjo. Sin embargo, de acuerdo con la explicación de los especialistas, es usual que ingresen meteoroides, como los denominan, en la atmósfera, se conviertan en bolas de fuego y, finalmente, se desintegren antes de tocar la Tierra. Además, indicaron que hoy la tecnología, sobre todo por las cámaras fijas dispuestas en diversos sitios y el acceso de la población a celulares, permite tener con mayor frecuencia videos de estos fenómenos cuando ocurren por las noches.

El evento lumínico se pudo observar antes de las 6 de hoy desde diversos sitios de Mendoza y Chile, pero no se logró determinar el sitio exacto del impacto. Además, hubo reportes de personas que aseguran haber observado una “bola de fuego” similar en México y Nueva Zelanda. Fueron varios los videos que circularon por las redes sociales.

“Lo que podemos decir es que este evento ocurrió, pero no estamos seguros de la dirección, porque nadie lo pudo determinar. Además no hubo ruido, así que fue lejos de las ciudades donde se observó el fenómeno. Y es importante saber dónde fue, tener una posición segura del evento. Es difícil hacer afirmaciones de una filmación”, contó a LA NACION, Beatriz Elena García, doctora en Astronomía y directora del Observatorio Pierre Auger, ubicado en Malargüe, en el sur mendocino.

“Por ejemplo, en la zona montañosa de Uspallata nadie escuchó nada, y en las imágenes no se logra ver la Cordillera, pero todo indicaría que fue allí, bien lejos. Lo que sí podemos decir es que no parece chatarra espacial: se ve un bólido y el objeto luego se desintegra en la atmósfera”, comentó y aclaró que la caída del objeto no representó ningún riesgo para la población.