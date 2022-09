¿Don Francisco ahora es taxista? Aquí la verdadera causa

EE.UU.

En las últimas horas Don Francisco volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales por aparecer como un conductor de taxi privado en un vídeo, teoría que hizo a muchos cuestionarse si el expresentador de "Sábado Gigante" pasaba por una crisis económica, pero ¿cuál es la verdad detrás de esto?

La realidad es que Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld apareció en un clip de humor hecho por el locutor Alberto Sardiñas, a quien el chileno le siguió el juego.

"Yo pedí un taxi y su cara me es conocida, señor chofer", dijo el venezolano para luego enfocar a Don Francisco conduciendo en las calles de Miami, Florida, Estados Unidos.

"Estoy haciendo desde hoy, hoy empecé y este es mi tercer viaje", contestó el icono de la televisión, "(Me siento) muy bien, ya estamos llegando, demoramos 17 minutos en llegar, normalmente este viaje dura 45 minutos, claro que me vine a 90 millas, pero no importa, yo pago el ticket", manifestó.