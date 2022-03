“Él me busca”, dijo la maestra que tuvo relaciones sexuales con un estudiante de 15 años

Bogotá, Colombia

Una madre descubrió que su hijo de 15 años mantenía relaciones sexuales con una profesora del colegio, luego de revisar el celular del menor.

El hecho tuvo lugar en Bogotá, y la madre del menor acudió a realizar la denuncia a la Fiscalía y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, además de presentarse en el colegio para reclamar por el hecho.

Sin embargo, la acusación no prosperó porque las leyes del país del norte de Sudamérica permiten los encuentros sexuales siempre y cuando sean consentidos por ambos .

La denunciante, sin embargo, aseguró que existe una relación de abuso de poder, y que la docente de 29 años aprovechó que el menor necesitaba apoyo académico para "chantajearlo" a cambio de sexo.

"Él mismo es el que me busca, el que me dice ‘¿Estás libre? ¿Tienes algo por hacer?’ Entonces también es cosa del estudiante, no es culpa mía", aseguró la docente en diálogo con los medios, justificando su accionar.