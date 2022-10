El papá de Miss Medellín se emocionó hasta las lágrimas al ver coronada a su hija

Cargando...

Medellín, Colombia

El papá de Valeria Giraldo Toro sorprendió con su reacción al ver por televisión a su hija, la joven fue coronada como Miss Medellín. Empezó a saltar, lloró de felicidad, aplaudió hasta cansarse al ver que su hija era una candidata a Miss Universo Colombia.

Con tan sólo 22 años esta mujer ya es una reconocida influencer, modelo y abogada graduada con la distinción Cum Laude por su alto rendimiento académico, especialista en Derecho Administrativo y diplomada en Derechos Humanos y Desarrollo Humano, abogada junior de la firma “Business Partners and Lawyers”

Su padre se emocionó hasta las lágrimas al escuchar en un programa que Valeria se había quedado con la corona de reina de belleza. Fue la propia ganadora quien compartió a través de su cuenta @Lareinacol_ el clip que hasta el momento ha logrado más de 3 millones de visualizaciones en Tik Tok. “La mejor reacción. La reacción de mi papá”, escribió la modelo en el pie del video que le dio la vuelta al mundo mediante las plataformas digitales.

El hombre se encontraba trabajando cuando escuchó el anuncio, de inmediato bailó, saltó y abrazó a sus amigos que estaban en el taller mecánico. Su papá se dedica a la comercialización de repuestos y motores, en el barrio Triste, Medellín. Y es que su padre no se perdió el certamen de belleza, lo siguió paso a paso.

Los comentarios de los internautas no se dejaron esperar, “Ver esto es sentir que todo valió el sacrificio y que está recogiendo el fruto de ser un gran padre”, “Las tres veces que lo he mirado me dan ganas de llorar”, “Tienes un tesoro de papá”, “Se nota el amor y el orgullo”, “Ya ganaste con ese papá”.