El Príncipe Harry reveló que fue víctima de agresiones por parte de su hermano

Reino Unido

Salieron a la luz algunos fragmentos del libro autobiográfico del príncipe Harry en el que asegura que fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su hermano William, por un tema relacionado con Meghan Markle.

El duque de Sussex denunció que durante el año 2019 en su hogar de Londres y tras una discusión, el heredero a la corona calificó a Markle de “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

Según lo narrado por Harry en sus memorias que saldrán a la venta la próxima semana, William había llegado hasta su residencia para aclarar toda la controversia y múltiples polémicas que rodeaban a los recién casados.

Harry confrontó a su hermano por la poca ayuda que recibía de este ante la lluvia de críticas que llegaban por su matrimonio con Meghan. Esos comentarios, habrían enfurecido a su hermano, que fue maldiciendo hasta la cocina a tomar un vaso de agua.

“Dejó el agua, me insultó y se abalanzó sobre mi. Todo fue muy rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Caí sobre el recipiente de la comida del perro, que se rompió bajo mi espalda. Quedé aturdido, luego me levanté y le dije que se fuera de mi casa”.

Kate, Guillermo, Harry y Meghan en el castillo de Windsor en septiembre tras el fallecimiento de la reina. Foto: Kirsty O’Connor/AFP/Getty Images

Harry relató que William le instó a devolverle el golpe, citando peleas que habían tenido de niños, pero se negó a hacerlo. William se marchó y luego volvió “con cara de arrepentimiento y se disculpó”, indicó.

El duque de Sussex también dice que Meghan notó los moretones y rasguños que sufrió en la supuesta pelea y fue entonces cuando le contó lo sucedido. Según Harry Meghan no estaba sorprendida ni enojada.