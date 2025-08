El hallazgo de restos humanos en bolsas de basura estremeció a toda la ciudad de Córdoba (Argentina). La víctima fue identificada como Brenda Torres, una joven de 24 años que había desaparecido el jueves. Sus restos fueron encontrados por un sereno en una obra en construcción en la zona sur de la ciudad.

Ramón Ramírez, cuidador del predio ubicado sobre Ramón Cárcano al 800, fue quien descubrió la macabra escena. “Salí a las 9, andaba por el terreno buscando cardos, y siempre camino por la orilla porque tiran basura. Ahí vi una bolsa negra que ayer a las 4 de la tarde no estaba”, relató a Telenoche. Al revisar, encontró una mano y un brazo humano, seccionados y envueltos entre residuos. Llamó de inmediato al 911.

Peritos de la Policía Científica confirmaron la identidad de Brenda mediante el sistema Morpho Bis, una base de datos de huellas digitales. La causa fue caratulada como homicidio agravado, y los investigadores no descartan un ajuste de cuentas, dado que la joven tenía antecedentes por narcomenudeo y violencia familiar.

El crimen provocó indignación y dolor en redes sociales. Tras confirmarse su muerte, se viralizó una publicación que Brenda había hecho en 2020 en su cuenta de Facebook. Sobre una foto suya, escribió: “Nací para ser libre, no asesinada”. Hoy, esa frase se resignifica como grito de justicia.

Su familia y amigos la despidieron con mensajes cargados de tristeza. “Descansá en paz, Brendita. No merecías irte así, mi vida. Se me parte el corazón, pero vamos a hacer justicia por vos, mi gorda”, escribió una de sus amigas. Otra familiar sumó: “Te voy a extrañar, prima. Espero que esto no quede en la nada. Te voy a querer y recordar por siempre. Descansá en paz ahora”.

La Fiscalía investiga si hay más restos en la zona y trabaja con diversas hipótesis sobre el móvil del crimen. Mientras tanto, Córdoba llora otra muerte violenta y exige respuestas.

“Nací para ser libre, no asesinada”: el post de Brenda que estremece ¿lo presintió? Foto: Facebook / Brenda Torres

