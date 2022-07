Encuentran en Israel una moneda de casi 2.000 años con una efigie de la diosa de la Luna

Israel

Una moneda romana de bronce acuñada durante la época del emperador Antonino Pío, en el siglo II después de Cristo, fue recuperada durante una investigación arqueológica submarina en la costa de Israel, cerca de Haifa.

La Unidad de Arqueología Marina, adjunta a la Autoridad de Antigüedades de Israel, encontró la moneda en el lecho marino durante una inspección para proteger las antigüedades en la zona costera, pero no reveló cuándo tuvo lugar el descubrimiento, indica el periódico The Times of Israel.