“Esto no termina aquí”: la promesa del padre de Debanhi Escobar tras enterrar a su hija

México

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo después de dejar una fiesta a la que había asistido con unas amigas identificadas como Ivonne Alejandra y Jehieli Sarahi. Su cuerpo fue hallado 13 días después al fondo de una cisterna de agua abandonada y ahora sus restos descansan en el Panteón Municipal Ejido Laguna de Labradores.

Los habitantes de la localidad rural recibieron el cortejo fúnebre con globos blancos y demandas de justicia. La caravana partió de Monterrey, acompañada de amigos, familiares y activistas.

Mario Escobar, el padre de Debanhi expresó: “Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar, pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo. No me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)”.