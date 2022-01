“Guía espiritual” argentino: “Hay niños que atraen las violaciones por un tema vibracional”

Argentina

En el video que desató la indignación y molestia de miles de cibernatutas, el "guía espiritual", Ezequiel Paz, indicó que se debía "desmitificar el abuso a un niño", atribuyó la responsabilidad de la violación a la víctima.

"Acuérdense de que la atracción no es de conciencia, no es que la persona dice: 'quiero que me abusen'. Es un tema vibracional, inconsciente. ¿Por qué en algunas familias hay abusos y en otras no, cero? ¿Por qué a algunas personas les pasa y a otras no, a un hermano sí y a otro no? Ya sabemos que no es casualidad", afirma en un video que eliminó de Instagram.