Hungría reveló al papa las intenciones de Rusia: “El 9 de mayo todo acabará”

Cargando...

Vaticano

El papa Francisco señaló que, en su reciente encuentro con el presidente húngaro, Víctor Orban, este le aseguró que los rusos planean poner fin a la invasión de Ucrania el 9 de mayo.

En dicha fecha Rusia conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El pontífice también reveló, que ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin, para tratar de detener la guerra con Ucrania. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta a su solicitud.

“Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo", explicó el pontífice.

Cargando...

El papa dijo que aún no piensa en viajar a Ucrania, sino que enviará a un representante. "Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo para conocer a Putin. Pero yo también soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Haré lo que pueda. Si Putin abriera la puerta”, dijo.