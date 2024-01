Imágenes fuertes: se prendió fuego frente a la casa de su ex porque se casó de nuevo

Cargando...

India

Un hombre de 35 años, se prendió fuego en la ciudad Indore, en la India, el terrible hecho se registró la semana pasada tras una disputa con su esposa, a quien acusó de casarse por quinta vez.

En las imágenes registradas por cámaras de seguridad se puede ver al hombre, identificado como Sunil Lohani de 35 años, quien semanas atrás discutió con su exesposa luego de que se divorciaron y volvió a casarse de nueva cuenta.

De acuerdo con medios locales, Sunil era el cuarto esposo de la mujer, quien no pudo contener los celos por lo que decidió quitarse la vida frente a la casa de su ex. Se acercó a la puerta y tocó, pero al no recibir respuesta se alejó de la puerta para quedar en medio de la calle. El hombre alzó su mano derecha para mostrar el encendedor que llevaba mientras que con la otra tenía una envase con líquido inflamable. Tras vaciarse el contenido de la botella se prendió fuego quedando totalmente en llamas muriendo en el lugar al no soportar el proceso de divorcio.

Un hombre se prendió fuego frente a la casa de su ex porque se casó de nuevo. Foto: Captura de pantalla

"El fallecido Sunil Lohani fue el cuarto marido de la mujer con la que se casó en 2018. Sin embargo, sus relaciones se deterioraron el año pasado y la mujer empezó a vivir con sus padres", dijo a PTI el inspector de policía Shailendra Singh Jadone.

La mujer había presentado una denuncia contra Lohani por acoso por la dote. Posiblemente estaba harto del proceso judicial y tomó una medida extrema, añadió.

Cargando...

Lohani había grabado un vídeo de sí mismo antes de suicidarse y lo hizo circular en las redes sociales con una nota de suicidio que supuestamente decía que estaba molesto porque su esposa se casaba por quinta vez.

El incidente en el que Lohani se roció con gasolina antes de prenderse fuego en el área de Juni fue captado por la cámara CCTV de una casa cercana, dijo la policía.