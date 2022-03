Influencers rusos lloran después de que Putin prohibiera Instagram

Cargando...

Rusia

Influencers rusos sollozaron incontrolablemente mientras se despedían con lágrimas en los ojos de sus seguidores después de que Vladimir Putin prohibiera Instagram en el país, eliminando a 80 millones de usuarios el lunes.

Algunos de los inconsolables influencers han sido criticados en las redes sociales por llorar por la inminente pérdida de sus fans, mientras que miles de personas han muerto como resultado de la invasión rusa de Ucrania.

"Dios, en Ucrania la gente se está muriendo, los niños están en el metro, no hay dónde dormir, lo han perdido todo y estás llorando por Instagram", comentó un usuario en la publicación de un influencer.

La estrella de telerrealidad Olga Buzova, de 36 años, publicó un video el domingo que la muestra llorando por la prohibición, mientras le dice a sus 23,3 millones de seguidores en un video de casi siete minutos que siente que le están quitando la vida.

"No tengo miedo de admitir que no quiero perderte", dijo en ruso, según Insider.

'No sé lo que depara el futuro. No sé. Acabo de compartir mi vida, mi trabajo y mi alma. No hice todo esto como un trabajo para mí, esto es parte de mi alma. Se siente como una gran parte de mi corazón, y me están quitando la vida'.

En un clip compartido en Twitter por Nexta TV, una bloguera de belleza rusa no identificada se echó a llorar y dijo que estaba en la "primera etapa del dolor" por la prohibición.

Hablando con los fanáticos en un video transmitido en vivo en Telegram, sollozó: "¿Creen que para mí, como influencer de Instagram, esta es [una] fuente de ingresos?

'Para mí, es (Instagram)simplemente toda la vida, es el alma. Es con el que me despierto, me duermo, cinco años seguidos.

Se enfrentó a furiosas críticas en línea y fue acusada de preocuparse más por su salario que por "miles de personas muertas, incluidos sus compatriotas".