Jada Pinkett Smith le da la espalda a Will Smith y lo tilda de ser un “exagerado”

La Paz, Bolivia

Jada Pinkett le dió la espalda a su marido Will Smith reclamando y condenando lo ocurrido mediante una entrevista en American Weekly, dónde afirmó lo siguiente:

“Nunca dije que necesitaba protección, fué en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”

Estás declaraciones han dejado sin palabras a más de uno, ya que claramente está condenando las acciones de su esposo a pesar de que lo hizo para defenderla.

Las últimas palabras de Jada han hecho ver que no está del todo satisfecha con la actitud de su esposo, dejando claro que ella no necesitaba que la protegieran, a pesar de que no le gustó nada la broma que recibió.