Javier Milei ganó en el conteo de votos y será el nuevo presidente de Argentina

Argentina

Argentina celebra este domingo las elecciones más importantes de su historia reciente. El candidato ultraliberal Javier Milei se ha proclamado vencedor en los comicios, derrotando al peronista Sergio Massa, que ya ha reconocido su derrota.

Miliei ha arrasado este domingo en la segunda vuelta de las elecciones en Argentina al lograr el 56% de los votos frente a Sergio Massa, que ha sacado el 44% con el 87% escrutado.

En las urnas se enfrentaban dos visiones antagónicas, la del peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía, defensor de la justicia social y los subsidios para paliar desigualdades; y la del volcánico y disruptivo Javier Milei, que cree que hay un abuso de esas políticas y propone fuertes recortes de impuestos y del gasto social, así como dolarizar el país.

Antes de que comenzaran a difundirse los resultados provisorios del balotaje presidencial en Argentina, el candidato peronista Sergio Massa reconoció su derrota y felicitó por su triunfo a su rival, el economista de ultraderecha Javier Milei.

“Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el presidente que la gran mayoría eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa a sus seguidores en su comando de campaña. "Lo hice convencido de que lo más importante es el mensaje de que la convivencia y el diálogo es el camino que debemos recorrer”.