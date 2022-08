Jugador que agredió brutalmente a una árbitra fue suspendido de por vida

Argentina

El Club Deportivo Garmense suspendió de por vida al jugador Cristian Tirone por su cobarde agresión a la referí del encuentro ante Liga Regional de Fútbol de Tres Arroyos en Argentina.

El agresor de 34 años fue detenido el domingo luego de pegarle por la espalda a Dalma Magalí Cortadi. Sobre este tema, el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte le brindó su apoyo a la referí y le aseguró que al futbolista "le caerá todo el peso de la ley".

Una repudiable acción ocurrió en el fútbol amateur argentino. Mientras se desarrollaba el duelo entre Garmense y Deportivo Independencia por la liga regional de Tres Arroyos, el futbolista Cristian Tirone realizó una cobarde y brutal agresión a la árbitra Dalma Cortadi.

La jueza agredida comentó que “jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”.